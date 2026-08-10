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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستمع لأكثر من 50 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع المواطنين

محافظ الأقصر يستمع لأكثر من 50 طلبًا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع المواطنين
محافظ الأقصر يستمع لأكثر من 50 طلبًا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع المواطنين
شمس يونس

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع المواطنين، وذلك بقاعة رقم (3) بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وحسن عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات الخدمية ونواب رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

واستمع محافظ الأقصر، خلال اللقاء، باهتمام إلى أكثر من 50 طلبًا وشكوى تقدم بها المواطنون، والتي تنوعت ما بين قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والتخطيط العمراني وتقنين الأوضاع وطلبات التصالح وإنهاء إجراءات التراخيص، إلى جانب طلبات الإسكان الشعبي وتوفير فرص العمل، وعدد من الطلبات الخاصة بتوفير المساعدات والخدمات المقدمة من خلال التضامن الاجتماعي. 

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة، على ضرورة سرعة بحث ودراسة كل طلب على حدة، ووضع حلول عاجلة وتحقيق أفضل استجابة ممكنة لتلك الطلبات والعرض عليه شخصيا بما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها مع إخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكدا أن اللقاءات المفتوحة مع المواطنين تأتي في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم عن قرب، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

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