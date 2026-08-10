غدًا.. منتدى مصري عُماني لفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكات الخاصة

يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، غدًا الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار مصر – سلطنة عُمان 2026، بمشاركة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العُمانية، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث فرص جديدة لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنتدى يناقش فرص توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص المصري والعُماني، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والعقارات والخدمات المالية واللوجستية.

ويستهدف اللقاء استكشاف فرص جديدة للشراكة وإقامة مشروعات مشتركة، بما يدعم حركة الاستثمارات المتبادلة ويفتح مجالات إضافية أمام الشركات المصرية والعُمانية للتوسع في أسواق البلدين.

ومن المقرر أن يعقب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والعُمانية، لبحث فرص التعاون المباشر وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

وتتيح لقاءات الأعمال الثنائية للشركات المشاركة الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى مناقشة مشروعات محددة وآليات التعاون، بما يعزز فرص تحويل المباحثات إلى شراكات واستثمارات فعلية.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار جهود الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.