مصرع شاب 17 عاما صعقا بالكهرباء في قرية الدير بجنوب الأقصر

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية مفاجئة أثناء عمله بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعرض الشاب لصعقة كهربائية أثناء عمله، ما أسفر عن وفاته متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الدير عقب انتشار نبأ وفاة الشاب، الذي كان الابن الوحيد لوالديه، وسط حالة من الأسى بين أسرته وأهالي القرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة أعمالها والوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل الاجهزة الامنية استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا للتصريح بدفن جثمان الشاب وتسليمه إلى أسرته عقب انتهاء الإجراءات القانونية المتبعة.