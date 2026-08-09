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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد قبول 38 طلبًا إضافيًا بمرحلة رياض الأطفال فوق الكثافة

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قبول 38 طلبًا إضافيًا للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال "فوق الكثافة" كمرحلة ثانية بمدارس التعليم الخاص بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تم قبولها على مدار المرحلتين الأولى والثانية إلى 84 طلبًا.

وأوضح أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن اعتماد المرحلة الثانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، لاستيعاب أكبر عدد ممكن للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بمدارس التعليم الخاص بالمحافظة استجابة لمناشدات أولياء أمور الأطفال الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الخاص الواقعة في النطاق الجغرافي المحيط بمحل إقامتهم وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير فرص تعليمية مناسبة للأطفال.

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