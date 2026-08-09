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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر مستجدات ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في منظومة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء ونسب الإنجاز الخاصة بطلبات التصالح المقدمة من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية وما تم البت فيها، إلى جانب متابعة آليات التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من فحص الطلبات المتبقية وسرعة البت فيها.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل والتنسيق مع لجان البت والفحص الفني لإنهاء الملفات المتأخرة، وتفعيل خطوات المنظومة وفق الأطر القانونية المحددة، مع حث المواطنين المخالفين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات القانونية وقرارات مد المهل الحالية قبل انتهاء المواعيد المقررة لتوفيق أوضاعهم وحماية ممتلكاتهم.

كما أكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية ورصد والتصدي لأية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها.

حضر الاجتماع مسؤولو ملف التصالح بالمراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الفني للمحافظ، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالديوان العام والمراكز والمدن، إلى جانب مدير مديرية الزراعة، ومديري إدارات الشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، وإدارة الأملاك بالمحافظة.

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