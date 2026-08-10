فرق «الإعاشة» تجوب أقسام 6 مستشفيات بأسيوط لتذليل العقبات

انطلقت فرق «الإعاشة والمعايشة» بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، اليوم، في تنفيذ أولى جولاتها الميدانية الموسعة داخل 6 مستشفيات مركزية ونوعية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالتواجد الكامل داخل الأقسام لمدة أسبوعين متواصلين للنهوض بمستوى الرعاية الطبية.

وشهد اليوم الأول تواجدًا مكثفًا لفرق الإعاشة داخل مستشفيات: (ديروط المركزي، منفلوط المركزي، أسيوط العام، الإيمان العام، الحميات والجهاز الهضمي والكبد، ومستشفى النساء والتوليد والأطفال بأسيوط).

وقامت الفرق بالتجول ميدانيًا بين مختلف الأقسام الحرجة والداخلية والعيادات، حيث ركزت أعمال اليوم الأول على تذليل العقبات وحصر الاحتياجات للوقوف الفوري على التحديات الإدارية والفنية، وحصر النقص في الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية للعمل على توفيرها دون إبطاء ومتابعة الرعاية الطبية ممثله في المتابعة المباشرة لحالات المرضى داخل الأسرة والأقسام المختلفة، والتأكد من تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة بالإضافة إلي حسن معاملة المرضى والمرافقين ومتابعة آليات التعامل مع المرضى وذويهم، والتأكيد على التيسير عليهم وتقديم الخدمة بأسلوب إنساني يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كذلك الانضباط والإشراف المباشر في مراقبة انضباط الأطقم الطبية والتمريضية وإعادة توزيع القوى البشرية بما يحقق الاستغلال الأمثل للكفاءات داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وأكد الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة باسيوط أن فرق المعايشة التي تضم ممثلين عن إدارات الطب العلاجي، الرعاية العاجلة، الحوكمة، الجودة، مكافحة العدوى، الصيدلة، والتمريض ، المعامل ، السلامة والصحة المهنية، الأغذية، الترصد ، سلامة المرضي ، الخدمات الطبية ، بنوك الدم.

ولفت إلى أن الفرق تمتلك صلاحيات كاملة لاتخاذ إجراءات الإصلاح السريع والمباشر، مشددًا على أن النتائج والتقارير الميدانية ستكون محل تقييم دوري خلال اجتماعات أسبوعية لضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن الأسيوطي.