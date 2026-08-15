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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرطوبة 95.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المعدلات الطبيعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ، إن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير ما يزيد الإحساس بقيم أعلى في للحرارة، متابعة: درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة اليوم 37 درجة وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 3 درجات.

وأضافت أن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 39 درجة ما يعني أن الطقس شديد الحرارة رطب في أغلب المحافظات خاصة في الوجه البحري.

ونوهت بأن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي الأقل في قيم درجات الحرارة لكن الأعلى في نسب الرطوبة ولذلك الأجواء حارة رطبة والرطوبة تتجاوز 95 % في فترات الليل وفي القاهرة الكبرى 85 %.

الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

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