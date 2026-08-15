إيران: حضرنا لضرب إسرائيل والمنطقة بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن نية طهران ضرب إسرائيل في أعقاب آخر هجوم لها على الضاحية لبيروت، ووقف المفاوضات مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "في آخر هجوم إسرائيلي وقع على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أوقفت المفاوضات وأعلنت أننا سنضرب الكيان الصهيوني الليلة، وإذا رد فسنضرب المنطقة بأكملها".

وأضاف بقائي: "كانت النتيجة أنهم رفعوا الحصار في تلك الليلة نفسها، في حين كان من المقرر، وفقا للتفاهم، أن يُفتح بعد 30 يوما".

وتابع المتحدث: "عندما نشر (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تغريدة قال فيها إن الحصار ومضيق هرمز سيفتحان معا الليلة، أعلنتُ أنه إذا لم يتم تصحيح الادعاء الخاطئ بشأن مضيق هرمز، فسننفذ الهجوم، واضطر ترامب إلى تصحيح منشوره. هذا النوع من التفاوض يعني الكفاح".

وكتب بقائي، في منشور له على منصة "إكس" أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران والمنطقة أصبحت "منفصلة عن الواقع" ومبنية على "الاعتماد المفرط على الأكاذيب".

واستخدم بقائي اقتباسا من رواية "الإخوة كارامازوف" للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي لوصف الوضع الذي تعتبره إيران أن الولايات المتحدة تمر به، وجاء في الاقتباس: "الرجل الذي يكذب على نفسه ويصدق كذبه، ينتهي به المطاف إلى عدم قدرته على تمييز الحقيقة داخله أو حوله، وبالتالي يفقد كل احترام لنفسه وللآخرين".