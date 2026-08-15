قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال أخر بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
1355 فرصة عمل في 7 محافظات برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل
زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطابات عاجلة إلى برلمانات أوروبا بشأن سحب الاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الديب أبوعلي

وجّه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رسائل رسمية إلى كل من الجمعية الوطنية، والمجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا، والبرلمان الأوروبي، للتأكيد على رفضه القاطع لأي توجهات أو نوايا  تستهدف سحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارة السلوفينية إلى مدينة القدس المحتلة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوات على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن هذه الرسائل تأتي في ظل ما يتم تداوله بشأن اعتزام الحكومة السلوفينية اتخاذ إجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وشدد اليماحي، في رسالته إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا، على أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس إجراءً سياسيًا مؤقتًا يمكن التراجع عنه، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يجسد احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف، ويحظى باعتراف غالبية دول العالم.

سحب الاعتراف بدولة فلسطين 

وحذر من أن نقل أي سفارة إلى مدينة القدس المحتلة يمثل انتهاكًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرارات (242) و(338) و(2334)، فضلًا عن مخالفته للموقف الأوروبي الذي يؤكد أن وضع مدينة القدس يعد من قضايا الوضع النهائي التي لا يجوز حسمها إلا من خلال المفاوضات ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي رسالته إلى البرلمان الأوروبي، دعا رئيس البرلمان العربي إلى توظيف جميع الأدوات البرلمانية والسياسية للحفاظ على الموقف الأوروبي الداعم للحقوق الفلسطينية، ومنع أي محاولات من شأنها إضفاء الشرعية على سياسات الاحتلال القائمة على الضم والاستيطان وفرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 أكد بصورة واضحة التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمراره.

وأكد اليماحي، أن أي تراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين أو أي محاولة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة لن يؤدي إلا إلى تقويض النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي، وتشجيع كيان  الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدمًا في سياساته التوسعية، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد  تأكيده أنه سيواصل تحركاته واتصالاته مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

https://youtu.be/e0-rHOkMw0k

البرلمان العربي فلسطين برلمان سلوفينيا البرلمان الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين القضية الفلسطينية محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي سلوفينيا مدينة القدس المحتلة الحكومة السلوفينية مجلس الأمن القدس مدينة القدس الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

ارشيفية

7 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.. وتصعيد عسكري متواصل

صورة ارشيفية

تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان.. 7 شهداء والحصيلة مرشحة للارتفاع

ارشيفية

رئيس اتحاد الغوص يحذر من السباحة بالراية الحمراء

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد