غدا.. معهد الفلك ينظم أمسية فلكية لرصد اقتران القمر والزهرة

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي،جميع المهتمين بعلوم الفضاء والفلك والعائلات إلى المشاركة في أمسية فلكية مميزة، غدا /الأحد/ لرصد ظاهرة اقتران القمر مع كوكب الزهرة والاستمتاع بتجربة علمية تجمع بين المعرفة والترفيه ورصد النجوم والكواكب.

ومصطلح الاقتران، يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية، عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليست له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقية بينهما فهي كبيرة جدًا تُقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وفي هذا الصدد ،ينظم المعهد بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، أمسية فلكية بدءا من الساعة الثامنة مساءً، بمقر مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء،وذلك في إطار جهوده لنشر الثقافة العلمية والفلكية، وتبسيط علوم الفضاء وتقريب الظواهر الفلكية من الجمهور، من خلال فعالية تجمع بين الجانب العلمي والترفيهي، وتستهدف الأطفال والكبار وجميع أفراد الأسرة.

ويتضمن برنامج الأمسية رصدًا فلكيًا مباشرًا لظاهرة اقتران القمر والزهرة باستخدام التليسكوبات والمناظير الفلكية المتخصصة، تحت إشراف قسم الفلك بالمعهد، برئاسة الدكتور أشرف شاكر.

ويقدم الدكتور محمد أحمد الصادق، من معمل الفلك النجمي بالمعهد، برئاسة الدكتور أحمد شكري، مجموعة من الفقرات التوعوية التي تتناول معلومات مبسطة عن الفضاء، وحركة الكواكب والنجوم، وأبرز الأسرار والظواهر التي يزخر بها الكون.

وتشمل الفعالية كذلك ورشًا وعروضًا علمية تفاعلية وترفيهية تناسب الأطفال، بهدف تنمية شغفهم بالعلوم والفلك والبحث العلمي، وتشجيع الأجيال الجديدة على التعرف إلى علوم الفضاء بطريقة مبسطة وممتعة.