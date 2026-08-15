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قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر

الدورى المصري
الدورى المصري
يسري غازي

تستعد جماهير الكرة المصرية للتعرف علي قوائم الفرق النهائية مع غلق باب  فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت 15 أغسطس 2026 موعدا نهائيا لانتهاء فترة الانتقالات الصيفيه  في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

وتضم قائمة كل فريق 30 لاعبا بجانب 5 لاعبين مواليد 2005 و 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في الفريق الأول لأندية القسم الأول.

وتواصل أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ومختلف الأندية تحركاتها بقوة استعدادًا للموسم الجديد، سواء من خلال إبرام صفقات جديدة أو استعادة عدد من اللاعبين المعارين، في إطار تجهيز القوائم للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك.. استعادة 3 لاعبين

يستعيد نادي الزمالك خدمات عدد من لاعبيه بعد انتهاء فترات إعارتهم، حيث يعود حسام أشرف إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إعارته مع سموحة، كما يعود محمد عاطف بعد تجربته مع طلائع الجيش.

كما يعود المدافع مصطفى الزناري إلى الزمالك عقب انتهاء إعارته مع البنك الأهلي، وسط اتجاه داخل النادي لاستمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وتأتي عودة هؤلاء اللاعبين في ظل رغبة الزمالك في الاستفادة من عناصره المعارة، خاصة مع استمرار تداعيات أزمة إيقاف القيد والحاجة إلى تدعيم القائمة بالعناصر المتاحة.

بيراميدز.. صفقات واستعادة المعارين

وعلى الجانب الآخر، نجح بيراميدز في حسم التعاقد مع خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، بعدما تم الاتفاق على انضمامه للفريق بداية من الموسم الجديد بعقد يمتد 5 مواسم.

كما أعلن النادي السماوي رسميًا التعاقد مع إياد العسقلاني قادمًا من روستوف الروسي، لتدعيم الخط الخلفي، مع قدرة اللاعب على المشاركة في قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويستعيد بيراميدز كذلك خدمات عبد الرحمن مجدي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، إلى جانب محمود صابر الذي عاد إلى الفريق عقب نهاية إعارته مع زد.

الأهلي.. تدعيم هجومي وعودة أفشة والدبيس

أما الأهلي، فقد دعم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها المغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي، والجزائري منصف بقرار القادم من دينامو زغرب، بالإضافة إلى ثنائي إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود.

وأعلن الأهلي تعاقده مع محمود صلاح موهبة غزل المحلة ومنصف بقرار لمدة 3 مواسم، وسفيان بن جديدة وعلي محمود وأقطاي عبد الله.

كما عاد محمد مجدي أفشة إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، بعدما كان قد انتقل إلى زعيم الثغر لمدة 6 أشهر في يناير الماضي.

ويعود كذلك كريم الدبيس إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا، مع اتجاه النادي للاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.

الاتحاد السكندري

على الجابري حارس مرمى سيراميكا السابق بعقد يمتد لـ " أربع مواسم " عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

نور علاء لاعب سيراميكا  تجديد إعارة لمدة موسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه.

محمد تونى عقد جديد يمتد لـ " ثلاث مواسم".

الحبيب أحمد حسن لاعب خط وسط سموحة السابق ، بعقد يمتد لموسمين.

إسلام عبد اللاه مدافع نادى زد ، إعارة لمدة موسم، وتم إضافة بند بالعقد بإمكانية انتقاله بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

يسرى وحيد تجديد إعارة لمدة موسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه.

الغنيني كينيث سيماكولا لاعب وسط تعاقد لمدة موسمين.

أحمد حمدى صانع ألعاب الزمالك السابق، بعقد يمتد لثلاثة مواسم

محمد مصطفى ميدو مدافع سموحة السابق، بعقد يمتد لثلاثة مواسم

أحمد العربي حارس مرمى غزل المحلة السابق، بعقد يمتد لثلاثة مواسم،

أحمد السيد لاعب وسط مهاجم طنطا السابق، بعقد يمتد لأربعة مواسم، عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

حسام حسن مهاجم مودرن سبورت السابق بعقد يمتد لموسمين.

محمد فخرى لاعب وسط فاركو السابق، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

مؤمن عوض: ظهير أيمن حرس الحدود السابق بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

خالد مسعد ظهير أيسر الترسانة السابق، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

عبد الرحمن هشام مدافع مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

أحمد الشاذلى ظهير أيمن مالية كفر الزيات، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

أنس وائل مدافع الزمالك والذي انضم في صفقة انتقال حر بعد فك ارتباطه مع الفريق الأبيض.

محمود عماد لاعب وسط البنك الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل مع أحقية الشراء.

دجوزيف أرمولا الجناح النيجيري الذي انضم للاتحاد والذي تم التعاقد معه لمدة موسمين.

المصري البورسعيدي

الثنائي محمد شكري ومصطفى العش

الحارس مصطفى مخلوف «سيحا»

ياسين الملاح، لاعب خط وسط فاركو

المغربي عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي

الجزائري خير الدين طوال من وفاق سطيف

حرس الحدود

محمد حسن تريكة لاعب مالية كفر الزيات

كالوشا من صفوف الداخلية 

أحمد الشناوي لاعب فريق سيلا 

عمرو خليل من الاتحاد السكندري 

محمد إيهاب القادم من صفوف النادي الإسماعيلي

محمد داوود من انبي 

فؤاد طه لاعب السكة الحديد السابق 

سعيدو من فريق السكة الحديد 

عبد الرحمن عموري من غزل المحلة

مصطفي شفيق من ليفيلز

سيراميكا كليوباترا 

محمد السيد “شيكا” 

محمد عماد

عاشور شيكا

سمير العراقي

بيتر كوركيس

نيتس جراديشار

محمد علاء

فتحي محمد 

معاذ أحمد:

فوزي الحناوي 

خالد النبريص

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