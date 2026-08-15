رئيس اتحاد الغوص يحذر من السباحة بالراية الحمراء

حذر الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، من تجاهل تعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ، مشددًا على أهمية الالتزام بإشارات الرايات وتعليمات الـ«لايف جارد» للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ.

وأوضح «الشاذلي»، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الراية الخضراء تعني إمكانية السباحة بأمان، بينما تشير الراية الصفراء إلى ضرورة السباحة بحذر، في حين تعني الراية الحمراء منع السباحة تمامًا.

تحذير من مقاومة التيارات والأمواج

وقال رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ إن السباح، حتى لو كان ماهرًا، يجب ألا يحاول مقاومة التيارات أو الأمواج القوية، مؤكدًا ضرورة عدم استنزاف طاقته في مواجهة التيار.

وأوضح أنه في حالة التعرض للتيارات، يجب ترك النفس حتى الخروج إلى منطقة آمنة، بدلًا من استنزاف الطاقة في محاولة مقاومة التيار.

التعامل مع حالات الغرق

وشدد سامح الشاذلي على ضرورة ترك التعامل مع حالات الغرق لرجال الإنقاذ المدربين، موضحًا أن محاولة إنقاذ الغريق دون معرفة الأساليب الصحيحة قد تعرض المنقذ نفسه للخطر.

وأكد أهمية الاعتماد على رجال الإنقاذ الموجودين على الشواطئ للتعامل مع حالات الغرق، لما لديهم من تدريب على طرق الإنقاذ والتعامل مع مثل هذه الحالات.

تحذير من نزول الأطفال للمياه بمفردهم

وأكد رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ضرورة عدم نزول الأطفال إلى المياه بمفردهم، مشددًا على أن تكون سباحتهم في وجود ذويهم.

كما شدد على أهمية الالتزام بالمناطق المخصصة للسباحة، لافتًا إلى أن تحديد هذه المناطق يتيح لرجال الإنقاذ التركيز في الأماكن التي يتواجد فيها المصطافون، بدلًا من محاولة تغطية امتدادات شاطئية طويلة.

أدوات سريعة للإنقاذ على الشواطئ المفتوحة

وأشار «الشاذلي» إلى أن بعض الشواطئ المفتوحة تحتاج إلى أدوات إنقاذ سريعة، مثل الجيت سكي أو الزودياك المزود بمحرك، للتعامل مع حالات الغرق التي تتطلب الوصول إليها بسرعة.

وأوضح أن أدوات الإنقاذ المساعدة، إلى جانب وجود رجال الإنقاذ، تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز السلامة على الشواطئ، خاصة في الحالات التي تتطلب سرعة في الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر.