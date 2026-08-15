وائل جمعة يظهر "العين الحمرا" لنجوم الأهلي.. ما السبب؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبي القلعة الحمراء خلال حديثه معهم، مطالبًا الجميع بضرورة التركيز الكامل داخل الملعب وعدم الانشغال بالعروض الاحترافية أو الحديث المتكرر عن رغبة بعض الأندية في التعاقد مع نجوم الفريق.

وائل جمعة يظهر "العين الحمرا" لنجوم الأهلي

وقال المصدر إن تحذيرات وائل جمعة جاءت في ظل الأحاديث المتزايدة خلال الفترة الأخيرة حول مستقبل عدد من لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم

إمام عاشور، وما تردد بشأن وجود اهتمام من أندية بالحصول على خدماته، وهو ما دفع مدير الكرة إلى التأكيد على ضرورة غلق هذا الملف وعدم السماح له بالتأثير على تركيز اللاعبين.

وأوضح المصدر أن جمعة شدد خلال حديثه مع اللاعبين على أن ارتداء قميص الأهلي يفرض على كل لاعب مسؤولية كبيرة، وأن مصلحة الفريق يجب أن تأتي في المقام الأول، بعيدًا عن أي أحاديث تخص العروض أو الانتقالات خلال فترة الإعداد.

جمعة يطالب نجوم الأهلي بعدم الانشغال بالعروض الأوروبية

وأضاف أن مدير الكرة طالب نجوم الأهلي بعدم الانشغال بما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبلهم، مؤكدًا أن إدارة النادي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن دراسة أي عروض احترافية تصل إلى اللاعبين، واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الذي تراه.

وأشار المصدر إلى أن وائل جمعة يرى أن الحديث المستمر عن العروض خلال فترة الإعداد قد يؤثر على حالة التركيز والاستقرار داخل غرفة ملابس الأهلي، خاصة أن الفريق مقبل على موسم مزدحم بالمنافسات، ويحتاج إلى تكاتف جميع عناصره.

وشدد مدير الكرة على اللاعبين بضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، والتركيز في التدريبات والمباريات، وعدم السماح لأي أمور خارجية بالتأثير على استعداداتهم أو علاقتهم بزملائهم.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن رسالة وائل جمعة كانت واضحة لجميع اللاعبين، وهي أن أي لاعب داخل الأهلي عليه التركيز في الملعب، بينما تظل العروض والملفات التعاقدية من اختصاص إدارة النادي، بعيدًا عن أجواء الفريق والاستعدادات للموسم الجديد.