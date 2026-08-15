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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تركيب المستوى الخامس من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالضبعة

مشروع المفاعل النووي المصري
مشروع المفاعل النووي المصري
وفاء نور الدين

شهد موقع المحطة النووية بالضبعة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 بدء أعمال تركيب المستوى الخامس من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل للوحدة النووية الأولى، من منسوب 37.100+ إلى 44.60+
ومن الجدير بالذكر أن وعاء الاحتواء الداخلي عبارة عن هيكل أسطواني يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكون المستوى الخامس لوعاء الاحتواء الداخلي من 12 شريحة مُسبقة الصنع، تم تصنيعها بموقع المحطة النووية بالضبعة، ويبلغ ارتفاع شرائح المستوي الخامس 7.5 أمتار، بينما يتراوح وزنها بين 40 و45 طنًا، وذلك حسب عناصرها الهيكلية.
ومن المقرر الانتهاء من تركيب المستوي الخامس خلال أسبوعين من بدء الأعمال، حيث سيتم تجميع الشرائح لتشكيل حلقة دائرية كاملة من وعاء الاحتواء الداخلي، وتُنفذ أعمال التركيب باستخدام رافعة ثقيلة تبلغ قدرتها 2200 طنًا. ويشارك في تنفيذ هذه الأعمال فريق من المتخصصين ذو خبرة واسعة في هذا المجال، وتُنفذ كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وتخضع لعمليات التفتيش والفحص الدقيقة من قِبَل فرق المتابعة والإشراف التابعة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعقب استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات الرقابية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يضمن الالتزام التام بأقصى درجات الأمان والسلامة والجودة لعمليات التركيب.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: "إن بدء تركيب المستوى الخامس لوعاء الاحتواء الداخلي بالوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة يعكس الجهود المتواصلة والتنسيق الدقيق والتعاون المثمر مع الشريك الروسي (شركة آتوم ستروي إكسبورت)، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل التنفيذ. حيث إن ما يتحقق من إنجاز بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء نتيجة العمل الجاد والاحترافي من جانب أطقم المتابعة والإشراف على تنفيذ الأعمال من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفِرق التركيب والهندسة والتصميم من جانب المقاول العام الروسي للمشروع (شركة آتوم ستروي إكسبورت) بما يضمن أعلى مستويات الجودة والأمان."
ومن جانبه، صرح  أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة آتوم ستروي اكسبورت ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة: "تم بدء إحدى العمليات التنفيذية الهامة، ألا وهي بدء تركيب المستوى الخامس من وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الأولى. ويُعد التقدم في تنفيذ هذا الهيكل ثمرة العمل المخلص الذي بذله العمّال، والفنيون، والمشرفون، والمهندسون، والمصممون، وكذلك المتخصصون في مختلف المجالات المشاركون في التنفيذ، وبالطبع نتيجة الشراكة الفعالة مع الجانب المصري المالك للمشروع."

المحطة النووية بالضبعة المفاعل النووي الضبعة وعاء ضغط المفاعل النووي

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