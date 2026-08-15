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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل

قتلى زلزال إندونيسيا
قتلى زلزال إندونيسيا
أ ش أ

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب إندونيسيا وبلغت قوته 7.7 درجة إلى 38 شخصا على الأقل.

وطالبت نائبة مدير الجيوفيزياء في وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء والمناخ الإندونيسية نيلي فلوريدا رياما، بضرورة توخي الحذر من توابع استمرار الهزات الارتدادية.

ووفقا لموقع جاكارتا جلوبا الإندونيسي، فإن زلزالا ضرب شمال جزيرة فلوريس في الجزء الشرقي من البلاد في الساعات الأولى من الصباح؛ مما أثار الذعر بين المواطنين.. وتم إعلان تحذير من تسونامي، ولكن تم رفعه منذ ذلك الحين، حيث ذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء والمناخ الإندونيسية (BMKG) أنها لم تعد ترصد ارتفاعات كبيرة في مستوى سطح البحر يمكن أن تهدد المجتمعات الساحلية.

وقال سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث (BNPB)، خلال مؤتمر صحفي : "تم التأكد من وفاة 38 شخصًا، وإصابة شخصين بجروح خطيرة، وإصابة 11 آخرين بجروح طفيفة، وإجلاء نحو 2000 شخص تلقائيًا".

وتأثرت البنية التحتية العامة أيضاً، بما في ذلك خمس مرافق صحية، ومدرسة واحدة، ومستودع أرز حكومي تابع لشركة "بولوج"، وثلاثة دور عبادة، وستة مقرات حكومية.

وكانت مانجاراي من بين أكثر المناطق تضرراً، حيث تعرض 29 منزلاً لأضرار جسيمة، و9 منازل لأضرار متوسطة، و9 منازل لأضرار خفيفة. كما تضررت خمس مرافق صحية ومدرسة واحدة.

وضرب الزلزال الرئيسي قبالة الشاطئ في الساعة 4:58 صباحاً بالتوقيت المحلي، ووقع مركزه على عمق 15 كيلومتراً، وعلى بعد نحو 38 كيلومتراً شمال شرق مباي في منطقة ناجيكيو، وفقاً للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وسجلت أربع هزات ارتدادية على الأقل، تراوحت قوتها بين 5.5 و6.2 درجة عقب الزلزال الرئيسي. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أيًا منها لم يكن لديه القدرة على التسبب في تسونامي.

وتعد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة للزلازل والنشاط البركاني؛ نظرًا لموقعها على "حلقة النار"، وهي قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادىء ، فيما يعد هذا ثاني زلزال تشهده البلاد خلال قرابة 4 أشهر.

قتلى الزلزال إندونيسيا جزيرة فلوريس

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