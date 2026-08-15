«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يتحدث عن اشتباكات مع عناصر لحزب الله

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن الغارات الإسرائيلية الجديدة على الجنوب اللبناني تأتي ضمن سلسلة من الغارات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أصدر صباح اليوم بيانًا تحدث فيه عن استهداف مناطق في النبطية وأنصار.

الاحتلال يتحدث عن أنفاق في مرتفعات علي الطاهر

وأوضحت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال تحدث في بيانه عن عمليات تفجير في مناطق مختلفة داخل الجنوب اللبناني فجر اليوم السبت.

وأضافت أن جيش الاحتلال تحدث كذلك عن وجود أنفاق كبيرة في مرتفعات علي الطاهر، تضم عناصر من حزب الله يتحصنون داخلها.

الاحتلال يبرر استهداف مرتفعات علي الطاهر

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه يجب استكمال استهداف واحتلال مرتفعات علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها، حتى يتم نزع سلاح حزب الله والتأكد من خلو المنطقة من أي عناصر تابعة له.

ولفتت إلى أن هذه المزاعم جاءت ضمن تبرير جيش الاحتلال لتنفيذ العملية في المنطقة.

اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال

وأشارت دانا أبو شمسية إلى أن بيان جيش الاحتلال تحدث عن اشتباكات دارت بين عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا يتحصنون داخل أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وبين جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يتحدث عن خرق وقف إطلاق النار

وشددت مراسلة «القاهرة الإخبارية» على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه لن يسمح لحزب الله بالمساس بأمن إسرائيل وأمن مستوطنات إسرائيل، وتحديدًا مستوطنات الحدود الشمالية.

كما قال جيش الاحتلال، بحسب ما نقلته مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله هو من اخترق وقف إطلاق النار.