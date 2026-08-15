كزبرة لـ صدى البلد : سعيد بنجاح محمود التاني .. والمنافسة في السينما لصالح الجمهور| حوار

تألق الفنان أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، في فيلم «محمود التاني»، الذي يمثل عودته إلى السينما، وحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا جماهيريًا منذ طرحه في دور العرض. وفي حوار خاص مع موقع «في البلد» الإخباري، تحدث كزبرة عن تفاصيل شخصيته في الفيلم، وكواليس أغنية «بيان هام»، ورأيه في المنافسة السينمائية، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية.

س: حدثنا عن شخصيتك في فيلم «محمود التاني»؟

ج: أجسد شخصية محمود، وهو شاب بسيط يسعى للحصول على فرصة في حياته، وخلال أحداث الفيلم يمر بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية والأحداث المفاجئة التي تغير مجرى حياته، وهو ما يجعل الشخصية مليئة بالمفاجآت.

س: ماذا عن تعاونك مع عصام صاصا في أغنية «بيان هام»؟

ج: كنت حابب جدًا أتعاون مع عصام صاصا في أغنية «بيان هام»، وهي أغنية الفيلم، وأنا سعيد جدًا بردود الفعل عليها. التحضيرات للأغنية كانت منظمة بشكل جيد، والحمد لله الجمهور تفاعل معها بشكل كبير، وسعيد بوصولها للترند وتحقيقها هذا النجاح.

س: كيف ترى المنافسة مع كثرة الأفلام المعروضة في السينما؟

ج: أنا بحب السينما جدًا وبحب أتفرج على الأفلام، وأعتقد أن وجود عدد كبير من الأفلام والمنافسة بينها في صالح المشاهد، لأنه بيكون أمامه اختيارات وقصص مختلفة يشوفها. وفي النهاية، المنافسة لصالح الجمهور، وأتمنى أن يكون الجمهور مبسوط بكل الأفلام المعروضة، لأننا كلنا بنعمل أفلام في النهاية علشان نسعد الجمهور، والجمهور هو أهم حاجة بالنسبة لنا.

س: لو أتيحت لك فرصة تعيش قصة حياة نجم من نجوم الزمن الجميل، هل تختار ذلك؟

ج: لا، مش حابب أعيش قصة حياة نجم من نجوم الزمن الجميل، لأنني مبسوط جدًا بحياتي وبكل الخطوات اللي أخذتها ولسه باخدها، وأتمنى دائمًا أكون عند حسن ظن الجمهور في كل الأعمال اللي بقدمها.

س: ما رأيك في عودة شيرين للساحة الفنية؟

ج: شيرين نجمة مهمة جدًا وكلنا بنحبها، وأنا سعيد جدًا بعودتها وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق.

س: ماذا عن الفيديو الدعائي الطريف الذي نشره الفنان محمود الليثي عن «محمود التاني»؟

ج: كانت عندي فكرة إن أي حد اسمه محمود يبعتلي فيديوهات وأنا أنزلها، وبشكر النجم محمود الليثي إنه فكر في الفكرة الطريفة دي وبعتلي الفيديو. الفيديو نال إعجاب الجمهور جدًا، وأنا ومحمود الليثي أصدقاء ومثل إخوات، وبحبه جدًا وسعيد بردود الفعل على الفيديو، خصوصًا إنه اتكلم عن الفيلم بطريقة لطيفة وهزر عليه بشكل جميل.



https://youtu.be/PU7C1qtz7eo?si=WW65PJ0Qq60GtBK3