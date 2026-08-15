رسميا .. الزمالك يتعاقد مع أحمد الرصاص دودو لتدعيم فريق كرة الطائرة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع يوسف أحمد الرصاص «دودو»، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال خلال الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع «دودو» في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وتلبية احتياجات الجهاز الفني، بما يسهم في تعزيز قوة

ويسعى مسؤولي نادي الزمالك في تدعيم صفوف بفريق كرة الطائرة رجال للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.

وواصل مجلس إدارة نادي الزمالك تدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالتعاقدات الجديدة؛ استعدادا للموسم المقبل، حيث تم إتمام اتفاق تجديد التعاقد مع اللاعب محمد رضا لمدة موسم واحد.

وفي السياق ذاته، نجح مسؤولو القلعة البيضاء في ضم أحمد مصطفى عبد الكريم، معد فريق سموحة، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يحق للنادي شرائه بشكل نهائي بنية البيع.