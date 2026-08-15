نجوم نالوا إشادة معتمد جمال في معسكر إعداد الزمالك

شهد معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تألق عدد من اللاعبين، الذين نجحوا في لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بعدما قدموا مستويات مميزة خلال فترة الإعداد والمباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

أحمد حسام

نال أحمد حسام إشادة كبيرة من معتمد جمال، بعدما فاجأ الجهاز الفني بالمستوى والجاهزية التي ظهر عليها عقب عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقدم اللاعب أداءً مميزًا خلال المباريات الودية، ونجح في تسجيل أحد أهداف الفريق، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في الموسم الجديد.

مصطفى الزناري

ظهر مصطفى الزناري بصورة مميزة خلال فترة الإعداد، وأثبت جاهزيته الفنية والبدنية، مع ظهور تطور واضح في مستواه ونضجه داخل الملعب.

وتألق الزناري خلال وديات الزمالك، وكان أبرزها أمام فريق أورانج، حيث سجل هدفًا مميزًا لفت أنظار الجهاز الفني.

محمود جهاد

عاد محمود جهاد بشكل مختلف بعد فترة العلاج في ألمانيا والتأهيل في الإمارات، وقدم مستويات جيدة خلال معسكر الفريق.

وأظهر اللاعب جاهزية فنية وبدنية، ما جعله ضمن العناصر التي حظيت بإشادة معتمد جمال خلال فترة الإعداد.

حسام أشرف

كان ظهور حسام أشرف بالمستوى الفني المميز بمثابة مفاجأة سعيدة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بعدما قدم اللاعب أداءً لافتًا في المباريات الودية.

ونجح حسام أشرف في تسجيل هدف مميز بطريقة فنية رائعة، ليؤكد قدراته الهجومية ويجذب أنظار الجهاز الفني.

محمد حمد

لفت محمد حمد، لاعب فريق الناشئين، الأنظار خلال معسكر الإعداد، بعدما طلب معتمد جمال تواجده بالاسم ضمن قائمة الفريق في المعسكر.

واستغل اللاعب الفرصة بشكل جيد، وقدم نفسه بصورة مميزة أمام الجهاز الفني، ليؤكد أنه يمتلك المقومات التي قد تمنحه فرصة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.