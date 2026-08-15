عبدالله السعيد وشيكوبانزا يخضعان لقياسات بدنية في الزمالك

يخضع عبد الله السعيد وشيكوبانزا نجما الزمالك لقياسات بدنية بأحد المراكز الطبية الرابعة عصر اليوم قبل الانضمام لمعسكر الزمالك.

ويستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه عقب الإجازة التي حصل عليها اللاعبون على الملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد.

وينوي معتمد جمال المدير الفني للفريق رفع الأحمال البدنية للفريق قبل مواجهة الإتحاد السكندري .

ويتواجد شيكو بانزا نجم الفريق في تدريبات الفريق اليوم السبت فور وصوله القاهرة.

وسيقوم عدد من لاعبي نادي الزمالك اليوم بتصوير برومو القميص الجديد لنادي الزمالك للموسم القادم.