تعرف على محمد عبدالناصر "صلاح الجديد ".. صفقة النادي الأهلي المحتملة

يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة محمد عبدالناصر نجم المقاولون العرب خلال الساعات المقبل قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

و يعد نجم المقاولون العرب أحد أبرز العناصر بالفريق خاصة وانه يجيد اللعب في عدة مراكز ولديه امكانيات مميزة.

و يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن الاعب :

- مواليد سبتمبر 2006، ويلعب في وسط الملعب والثلث الهجومي، ويرتدي القميص رقم 74 مع المقاولون العرب.

-ظهر مع الفريق الأول في موسم 2022-2023 بعمر 16 عامًا أمام الإسماعيلي، وكان وقتها أصغر لاعب يشارك في الدوري المصري.

-يمثل أحد نتاج قطاع الناشئين بالمقاولون العرب وسياسة النادي في تصعيد المواهب.

-في أغسطس 2023 تم ترشيحه لمعايشة في ريال بيتيس الإسباني بعد مشروع لاكتشاف المواهب شارك فيه أكثر من 400 لاعب.

-الترشيح لريال بيتيس لم يتحول إلى تعاقد أو انتقال رسمي وفق المعلومات المتاحة.

-انضم إلى منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض في نوفمبر 2023.

-استمر في حسابات المنتخبات العمرية، وكان ضمن قائمة منتخب مصر تحت 20 عامًا في دورة قطر الدولية 2025.

-في موسم 2025-2026 شارك مع المقاولون في 18 مباراة، بدأ مباراتين، بإجمالي 548 دقيقة.

-سجل خلال الموسم هدفين وصنع هدفًا.

-أبرز ظهور له جاء أمام مودرن سبورت في الجولة الأخيرة، عندما سجل هدفين في فوز المقاولون 3-1.

-لعب 85 دقيقة في المباراة وحصل على تقييم 9.3 وفق FotMob.

-سجل هدفًا من داخل منطقة الجزاء وآخر من خارجها، وبلغ إجمالي تسديداته خلال الموسم 17 تسديدة.

-تشير الأرقام إلى أنه يميل أكثر إلى الدور الهجومي وإنهاء الهجمات وليس صناعة اللعب الكلاسيكية.