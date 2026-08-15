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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى تفتيش الركاب بالأقصر برئاسة محمود عمر توفيق مدير الادارة الأولى من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية  وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 068 كونكشن مطار القاهرة اشتبه أشرف الطاهر قناوي مأمور اللجنة الجمركية في راكبة أجنبية الجنسية من أصل مصري أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية بدا عليها علامات الارتباك .

بتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود سعد الدين علي مأمور الفحص تحت إشراف الحسين على مدير عمليات الفحص فتلاحظ وجود أجسام متماثلة .


بالعرض علي أسامه كمال الشافعي نائب مدير الوردية قام بتكليف شيماء ممدوح سعد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 شريط بإجمالي 194 قرص دواء "Marol 200 mg" والمحتوية على المادة الفعالة ترامادول هيدروكلوريد (Tramadol hydrochloride) بتركيز 200 ملغ وزجاجة من عقار أورامورف محلول (Oramorph Oral Solution) من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات داخل أكياس مخبأه بين طيات الملابس .

قرر مصطفى عبدالفتاح مدير عام الجمارك بمطار الاقصر الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 40 سنة 2026 بعد العرض على عاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر وحرر المحضر عبدالمجيد محمد النجار وهشام فتحي محمود مدير إدارة مكافحة التهرب دعم العمليات

وقام بالجرد والتحريز محمد عبدالحميد على ونهي عبدالوهاب محمد ومحمد فوزى محمد مأمورى الجمرك ورمضان عبدالمولى يوسف بالأمن الجمركي تحت اشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

مطار الأقصر الجمارك مصلحة الجمارك

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