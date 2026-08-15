سبايكر تزيح الستار عن سيارتها الخارقة C8 بريلاتور بقوة 800 حصان

أماطت شركة “سبايكر” الهولندية اللثام عن سيارتها الخارقة الجديدة "C8 Preliator XXV" خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

وتأتي هذه المركبة لتمثل بداية مرحلة جديدة للعلامة التجارية تحت قيادة شريكها المالي الجديد فولوديمير نوسوف والمؤسس فيكتور مولر، مع التركيز المباشر على تقديم تجربة قيادة ميكانيكية حقيقية تبتعد كليًّا عن الأنظمة الهجينة والحلول الكهربائية.

الأداء الميكانيكي وناقل الحركة اليدوي

تعتمد سبايكر C8 Preliator XXV على محرك 8 أسطوانات على شكل V سعة 4.0 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج مستمد من شركة أودي، يولد قوة تبلغ 800 حصان وعزم دوران يصل إلى 1000 نيوتن/متر.

وتنتقل القوة حصريًّا إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي من 6 سرعات مع مكبس التبديل المكشوف المعهود لعلامة سبايكر، مما يتيح للسيارة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.7 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 349 كم/ساعة (217 ميلًا/ساعة).

التصميم اليدوي والهيكل الألمنيوم

استغنت الشركة عن ألياف الكربون في تصنيع الهيكل الخارجي، واعتمدت بديلًا عن ذلك على ألواح الألمنيوم المصنوعة يدويًّا بالكامل بوساطة متخصصين في إنجلترا، حيث تتطلب صناعة النسخة الواحدة نحو 2100 ساعة عمل.

وتستحضر خطوط السيارة التراث الجوي لشركة سبايكر من خلال فتحات التهوية المستوحاة من الطائرات المقاتلة والمصابيح الخلفية الشبيهة بالمحركات النفاثة، فضلاً عن الزعنفة الخلفية الممتدة من سقف السيارة واللمسات الذهبية الورديّة داخل المقصورة.

الإنتاج المحدود والخطط المستقبلية

سيقتصر إنتاج طراز C8 Preliator XXV على 25 نسخة فقط جرى تخصيصها للعملاء حول العالم، وتخلو المقصورة من الشاشات الرقمية باستثناء شاشة عرض على الزجاج الأمامي (Head-Up Display) للحفاظ على الطابع الكلاسيكي.

وتخطط سبايكر للعودة إلى سباقات التحمل لفئة GT3، إلى جانب استكمال تطوير طراز D8 Peking-to-Paris من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) خلال المرحلة القادمة.