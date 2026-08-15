أستون مارتن تطلق أقوى سيارة في تاريخها بقوة 838 حصانًا

أماطت شركة “أستون مارتن” اللثام رسميًا عن طرازها الفائق الجديد (Valen)، الذي يحمل لقب أقوى سيارة إنتاجية بمحرك أمامي في العالم وأقوى طراز مزود بمحرك V12 أمامي في تاريخ الشركة الممتد لـ 113 عامًا.

وتأتي هذه السيارة كموديل خاص ينفذه قسم التخصيص "Q by Aston Martin" بالتشارك مع قسم العمليات الخاصة (SVO)، مع تحديد الإنتاج الإجمالي بـ 150 وحدة فقط عالميًا.

أداء ميكانيكي بمحرك V12 مزدوج التوربو

تعتمد أستون مارتن فالين على محرك بسعة 5.2 لتر مكون من 12 أسطوانة على شكل V مزود بشاحن توربيني مزدوج، ينتج قوة تصل إلى 838 حصانًا (850 PS) وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن/متر يظهر بدءًا من 2500 دورة في الدقيقة.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مثبت على المحور الخلفي يعتمد برمجة مستمدة من سيارات السباق Vantage GT4؛ مما يتيح تسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.1 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 344 كم/ساعة (214 ميلًا/ساعة).

تخفيف الوزن وعادم التيتانيوم الرياضي

وتتميز السيارة بهيكل خارجي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون فوق بنية من الألمنيوم، مما ساهم في تخفيض الوزن بمقدار 110 كجم مقارنة بطراز “فانكويش”.

وتأتي السيارة بنظام عادم رباعي مصنوع من التيتانيوم ومطبوع بتقنية 3D يمنحها صوتًا أعلى بنسبة 50% مقارنة بالطرازات القياسية.

كما استغنت أستون مارتن عن الزجاج الخلفي لصالح نظام كاميرات رقمية لتوفير الوزن وتعزيز الأنسجة الديناميكية، مع توزيع وزني يبلغ 53:47 بين الأمام والخلف.