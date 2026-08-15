رئيس جامعة الأزهر: ملف الأوائل يحظى بدعم كبير من الإمام الطيب

تحدث الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر الشريف، عن ملف تعيين أوائل كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

ملف الأوائل يحظى بدعم كبير من الإمام الطيب

واضاف"صديق"، خلال تصريحاته لصوت الأزهر: ملف أوائل الكليات يحظى بعناية ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونحن نتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن، وسوف أعمل على هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بدعم من فضيلة الإمام الطيب.

فيما، اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م الذي سينطلق يوم السبت، 19 سبتمبر 2026م، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027م، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027م، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027م إلى الخميس 4 فبراير 2027م.

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027م ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027م، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027م بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027م.