"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي

تحدث أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، عن فترة صعبة عاشها خلال مسيرته مع الفريق، مؤكدًا أنه كان في حاجة شديدة إلى الأموال من أجل مساعدة أسرته وتلبية احتياجاتها.

الأهلي

وقال أحمد عبد القادر بكل غضب: "كنت بتحايل على الأهلي أعمل عقد، وأنا كنت محتاج كل 1000 جنيه عشان أساعد أسرتي"، مشيرًا إلى أن الظروف التي مر بها جعلته يتمسك بالحصول على عقد يساعده في تحمل مسؤولياته.

وأضاف أن هذه الفترة كانت مليئة بالضغوط بالنسبة له، خاصة مع رغبته في الوقوف بجانب أسرته وتحسين ظروفهم، مؤكدًا أن ما حدث ترك أثرًا كبيرًا في نفسه.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد عبد القادر، لاعب الكرمة العراقيل لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



بدأ أحمد عبد القادر، البالغ من العمر 27 عامًا، مشواره في ناشئي النادي الأهلي، قبل أن ينتقل بعدها إلى سبارتا براج التشيكي، ثم العودة إلى الأحمر من جديد، ومنه إلى سموحة، وقطر القطري، وأخيرًا الكرمة العراقي.

خاض أحمد عبد القادر في مسيرته الاحترافية 236 مباراة، سجل خلالهم 46 هدفًا، وصنع 27 آخرين، بإجمالي 73 مساهمة تهديفية.