إمام عاشور يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

شهدت القيمة السوقية للاعبي الدوري المصري الممتاز تحديثًا جديدًا عبر موقع “ترانسفير ماركت”، لتظهر تغييرات ملحوظة في أسعار عدد من نجوم المسابقة، مع استمرار السيطرة الواضحة للاعبي الأهلي على قائمة الأعلى قيمة.

واعتلى إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، صدارة قائمة أغلى لاعبي الدوري المصري، بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو، مقارنة بـ4 ملايين في التقييم السابق، ليحقق زيادة قدرها مليون يورو.

ويأتي هذا الارتفاع بعد المستويات المميزة التي قدمها عاشور خلال الفترة الأخيرة، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، لا سيما خلال مشاركته مع «الفراعنة» في كأس العالم 2026، ليصبح اللاعب الأعلى قيمة سوقية في المسابقة المحلية.

وحل مروان عطية، لاعب الأهلي، في المركز الثاني بقيمة بلغت 4 ملايين يورو، بينما جاء زميله أحمد مصطفى زيزو ثالثًا بـ3.5 مليون يورو.

وفي المركز الرابع ظهر مهند لاشين لاعب بيراميدز بقيمة 3 ملايين يورو، فيما احتل خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، المركز الخامس بـ2.5 مليون يورو.

وأكدت القائمة استمرار التفوق العددي للأهلي بين نجوم الدوري الأعلى قيمة، بعدما حجز 6 لاعبين من أصل 10 مراكز في القائمة، مقابل لاعبين من بيراميدز ولاعب واحد لكل من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

1. إمام عاشور – الأهلي: 5 ملايين يورو

2. مروان عطية – الأهلي: 4 ملايين يورو

3. أحمد مصطفى زيزو – الأهلي: 3.5 مليون يورو

4. مهند لاشين – بيراميدز: 3 ملايين يورو

5. خوان بيزيرا – الزمالك: 2.5 مليون يورو

6. أشرف بن شرقي – الأهلي: 2.2 مليون يورو

7. سفيان بنجديدة – الأهلي: 2.2 مليون يورو

8. أحمد عاطف «قطة» – بيراميدز: 2.2 مليون يورو

9. صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا: 2.2 مليون يورو

10. مصطفى شوبير – الأهلي: مليونا يورو.