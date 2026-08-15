رئيسة "القومي للمرأة" تشيد بدعم السيدة انتصار السيسي للعمل الإنساني .. وتؤكد: التطوع يجسد قيم التضامن والتكافل

أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري المستشارة أمل عمار، عن خالص تقديرها للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، لما توليه من اهتمام ودعم متواصل للعمل الإنساني والإغاثي، وترسيخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي، مشيدة بالجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعاليات «يوم التطوع» التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بالمركز العام للهلال الأحمر، ضمن مبادرة "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية"، وفي إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والإنساني وترسيخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي، ودعم الجهود الإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المستشارة أمل عمار، الشكر للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهودها ودورها في دعم وتعزيز العمل الإنساني والإغاثي.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المستشارة أمل عمار، أهمية مشاركة المجلس القومي للمرأة في "يوم التطوع"، باعتبارها خطوة تستهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي والإنساني، وتعريف موظفي وموظفات المجلس برسالة الهلال الأحمر المصري ودوره في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في نقل هذه الثقافة إلى المجتمع والأجيال القادمة.

وأوضحت أن تخصيص يوم للتطوع بشكل شهري يأتي في إطار الاستعداد لإطلاق القافلة الإنسانية المتجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين المجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري والهلال الأحمر المصري، ضمن مبادرة "من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية".

وأكدت أن التطوع يجسد قيم التضامن والتكاتف، ويسهم في إعداد جيل واعٍ ومدرب وقادر على الاستجابة وتقديم الدعم وقت الحاجة، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الدكتورة آمال إمام وجميع العاملين بالهلال الأحمر المصري في دعم العمل الإنساني والتطوعي.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، عن تقديرها لمشاركة المستشارة أمل عمار ووفد المجلس القومي للمرأة في فعاليات "يوم التطوع"، مؤكدة أن الفعالية تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين وتعزيز الشراكة في مجالات العمل الإنساني والتطوعي.

وأشادت بجهود المجلس القومي للمرأة في نشر ثقافة التطوع وتعميق رسالة الهلال الأحمر المصري داخل المجتمع، مشيرة إلى أن تنظيم "يوم التطوع" بشكل شهري يهدف إلى تعريف موظفي وموظفات المجلس برسالة الهلال الأحمر ودوره في دعم العمل الإنساني، مؤكدة أن المشاركة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات العمل الوطني وتشجع على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.

وعلى هامش الفعاليات، تفقدت المستشارة أمل عمار والوفد المرافق لها، برفقة المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عددًا من أقسام ومرافق المركز العام للهلال الأحمر المصري، شملت غرفة العمليات المركزية، حيث اطلعت على آليات عمل الغرفة على مدار الساعة، كما تفقدت معرض المنتجات اليدوية.

واختتمت الجولة بزيارة مركز تعبئة المساعدات الإنسانية، حيث شارك وفد المجلس القومي للمرأة في أعمال تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ الهلال الأحمر المصري وإنجازاته ودوره في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، والجهود التي يقدمها لدعم الفئات الأولى بالرعاية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية خلال الأزمات والطوارئ.

وشهدت الفعاليات حضور المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، إلى جانب الدكتورة سوزان القليني، المتحدث الرسمي للمجلس وعضوة المجلس، والدكتورة سلمى دوارة والدكتورة أماني عصفور، عضوتي المجلس، ونهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع، وعدد من موظفي وموظفات الأمانة العامة بالمجلس.