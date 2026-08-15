ضبط مدير محل حلواني شهير عقب تسمم أسرة كاملة بسبب حلوى المولد بسمنود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، من ضبط مدير فرع حلواني شهير عقب تسمم اسرة كاملة بسبب تناول حلوي ويجري عرضه كالمتهم علي جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط مدير فرع حلواني



وتعرضت أسرة محامي مكونة من زوجته وثلاثة من أبناءه، لحالة تسمم جراء تناول قطع من حلاوة المولد، مما تسبب في شعورهم بحالة من الإعياء ونقلوا علي أثرها إلي مستشفي سمنود لإسعافهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وصول أسرة كاملة مكونة من محامي وزوجته وأبناءه الثلاثة يعانون إعياء شديد جراء تناول قطع من حلوي المولد النبوي بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأسرة من مقر منزلهم إلي طوارىء مستشفي سمنود العام لإسعافهم وإنقاذ حياتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.