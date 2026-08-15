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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسمياً.. التضامن تحدد موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

تقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027
تقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027
خالد يوسف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2027، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للمواطنين المسجلين بعضوية الجمعيات الأهلية، وهذا في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في أداء فريضة الحج مبكراً، لتنظيم الإجراءات وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام بكل سهولة ويسر.

موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج عام 1448هـ - 2027م.

وأكدت أن ذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

شروط عامة للجمعيات الأهلية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لموسم حج 1448هـ - 2027م، منها، أن تكون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مستوفية للشروط التالية: 

ـ أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1/7/2026م.

ـ عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها إلى النيابة العامة.

شروط التقديم لحج الجمعيات الاهلية 2027

كما تقوم الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفين للشروط التالية:

ـ أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا.

ـ بالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين.

ـ ألا يكون قد سبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط "بعد إعلان نتيجة القرعة"، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

ـ أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

ـ يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب في تاريخ 28/1/2027م الموافق 20 شعبان 1448هـ ألا يقل سن مقدم الطلب عن 21 عاما، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عاما "ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عاما". 

ـ يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، ويحسب السن في 28/1/2027م الموافق 20 شعبان 1448هـ، حيث يشترط وجود مرافق "من نفس الجنس" لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية والذى يستدعي بالضرورة وجود مرافق لهم وفقاً للتقرير الطبي المقدم من المستشفيات المعتمدة وفقاً لبيان وزارة الصحة.

الممنوعين من حج الجمعيات الأهلية 2027

أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية وهم:

ـ مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

ـ مرضى تليف الرئة.

ـ حالات السمنة المفرطة المرضية.

ـ الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب ـ الأوعية الدموية ـ التليف الكبدي".

ـ مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعى أو البيولوجي.

ـ السيدات الحوامل في الثلاثة أشهر الأخيرة والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل.

ـ الأمراض النفسية / العقلية التى تعيق الإدراك والزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف.

ـ الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل "السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية".

ويحق للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وإنطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التى تحددها إدارة المؤسسة، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التى يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

ضوابط تقديم الطلبات للجمعيات

أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سوف يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى ثلاثة أعضاء في الاستمارة الواحدة"من أحد الأقارب.

وأوضح عبد الموجود، أنه سوف تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج وتوقع على صحتها وتتحمل المسئولية فى حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

كما أنه لن يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحة أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل بالبوابة الطلب الأول المسجل علي البوابة ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وتقدم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة علي النموذج المشار إليه مستوفي كافة البيانات ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخه "وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم".

ويلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بإجراء كشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه ، ويتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً علي سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

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