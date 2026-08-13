التقديم لحج القرعة 2027.. 3 طرق متاحة للتسجيل والشروط المطلوبة

مع إعلان وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لحج القرعة للموسم الجديد، تتجدد النفحات الإيمانية وتتأهب القلوب المؤمنة لرحلة العمر نحو بيت الله الحرام، وفي إطار حرصها الدائم على راحة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك بكل سهولة ويسر، وفرت الوزارة منظومة رقمية وميدانية متطورة تتيح للمواطنين التسجيل بمرونة تامة عبر ثلاث طرق رئيسية تم تصميمها خصيصاً لتوفير الوقت والجهد، لتبدأ رحلة الحلم الإيماني بخطوات مدروسة وميسرة للجميع.

فتح باب التقديم لحج القرعة 1448 هـ / 2027 م

أعلنت وزارة الداخلية، عن فتح باب التقديم لحج القرعة لموسم 1448 هـ / 2027 م، مجددة حرصها على تقديم أفضل التسهيلات والمناسك لحجاج بيت الله الحرام، وموفرة أدوات رقمية وميدانية متعددة لتسجيل الطلبات بمرونة تامة.

تُجرى القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وتأتي هذه الخطوة للتيسير على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة وفق أحدث نظم التقديم الرقمي والمرونة الميدانية.

3 طرق للتقديم في حج القرعة

أتاحت وزارة الداخلية، التقديم عبر ثلاثة طرق رئيسية:

- الأولى من خلال التوجه المباشر إلى أي قسم أو مركز شرطة بجميع المحافظات دون التقيد بمحل الإقامة.



- ⁠الثانية إلكترونيًا عبر الدخول على الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

- ⁠الطريقة الثالثة تمكن المواطنين من التسجيل عبر الخدمة الصوتية المخصصة لذلك من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي المعلن من الوزارة.

شروط عامة للتقديم في حج القرعة

أكدت وزارة الداخلية، أن التقديم لحج القرعة يقتصر على المواطنين المصريين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية والصحية، مشددة على ضرورة أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية وقادرًا صحيًا على أداء المناسك، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

وأوضحت الوزارة أن طلبات التقديم يتم قبولها وفقًا للبيانات المدونة في بطاقة الرقم القومي السارية، حيث يشترط ألا تقل مدة سريان البطاقة عن المدة المحددة، ولن يتم قبول أي طلب ببطاقة منتهية، كما يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة جميع البيانات التي يقوم بتسجيلها.



ضوابط السن للمتقدمين والمرافقين

حددت وزارة الداخلية ضوابط السن للراغبين في التقدم لحج القرعة، حيث اشترطت الآتي:

- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عامًا سواء كان رجلًا أو سيدة.

- سن المرافق الوجوبي لا يقل عن 18 عامًا.

- لا يقل سن المرافق غير الوجوبي عن 12 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد السن يكون وفق التاريخ المعتمد في الضوابط الخاصة بموسم الحج، مع الالتزام بأي تحديثات أو اشتراطات جديدة قد تصدر من الجانب السعودي خلال الفترة المقبلة.



التطعيمات المطلوبة قبل السفر

شددت وزارة الداخلية على ضرورة استكمال الحجاج الفائزين جميع التطعيمات المطلوبة، وعلى رأسها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وفق المواعيد المحددة قبل السفر.

كما أوضحت أن أي تطعيمات إضافية قد يتم إقرارها من وزارة الصحة المصرية أو السلطات السعودية سيتم الإعلان عنها والالتزام بها من جانب الحجاج.



الفئات الممنوعة من الحج

حددت وزارة الداخلية الفئات غير المسموح لها بالسفر لأداء مناسك الحج هذا العام، وتشمل:

- مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل.

- مرضى تليف الرئة.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي.

- الأمراض العصبية والنفسية والعقلية التي تعيق الإدراك.

- مرضى الزهايمر والخرف.

- السيدات الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو الحمل الخطر.

- مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج

- الأمراض المعدية النشطة.

- حالات السمنة المرضية.

- الأطفال دون 12 عامًا، مع الالتزام بأي تعديلات تصدرها السلطات السعودية.