بعد الإعلان عن مواعيد التقديم ورسوم حج القرعة لعام 2027..وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذها بالمخالفة

أعلنت وزارة الداخلية بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم، موضحة مواعيد التقديم، وطرق التسجيل، وشروط القبول، وضوابط اختيار الفائزين، وذلك في إطار تنظيم موسم الحج وتيسير الإجراءات على المواطنين.

مواعيد التقديم ورسوم حج القرعة لعام 2027

وأوضحت الوزارة أن باب التقديم سيفتح اعتبارا من الأربعاء 12 أغسطس 2026 وحتى الخميس 27 أغسطس 2026، من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو إلكترونيا عبر بوابة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مركز تلقي طلبات الحج الهاتفي.

وأكدت أن اختيار الفائزين سيتم من خلال قرعة إلكترونية علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، وفق الجدول الزمني الذي ستعلنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مع توزيع التأشيرات على المديريات بحسب محل إقامة المتقدم المثبت في بطاقة الرقم القومي.

طرق التقديم لحج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية ثلاث وسائل للتقديم، تشمل:

التوجه إلى أي مركز أو قسم شرطة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة.

التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية.

الاتصال بمركز تلقي طلبات الحج على الرقم 27983000 (02).

واشترطت الوزارة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، على أن يتم إدراج الطلب ضمن الحصة المخصصة للمحافظة المقيد بها محل إقامة المتقدم.

شروط التقديم لحج القرعة

وضعت وزارة الداخلية عددا من الضوابط المنظمة لقبول طلبات الحج، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.

ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

التقديم من خلال جهة واحدة فقط (حج القرعة أو السياحة أو التضامن)، مع عدم السماح بتقديم أكثر من طلب.

توقيع المتقدم والمرافق - إن وجد - على جميع الإقرارات الخاصة بالحالة الصحية وعدم أداء الحج من قبل.

تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة.

الغرامة

نص القانون رقم 84 لسنة 2022 الصادر عن قانون تنظيم الحج بـ إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك من أجل تنظيم وتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين من التلاعب في تأشيرات الحج.

ونصت المادة 2 من قانون تنظيم الحج على أن توزع السلطة المختصة، وهي رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تُسمى البوابة المصرية الموحدة للحج.

نص قانون تنظيم الحج على معاقبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج مخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، حيث أوضح القانون أنه في حالة عودة المخالفة وتكرارها يُضاعف الحد الأنى والأقصى لعقوبة الغرامة.