تبعثرت أرواحهم على الطريق.. مصرع رائد شرطة وشخص آخر وإصابة 6 في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق العلمين

شهد طريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية أمواج حادث تصادم ملاكى وميكروباص والذى أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين

أسماء ضحايا الحادث

وحصل صدى البلد على أسماء ضحايا الحادث وإصابتهم حيث استقبلت مستشفى العلمين النموذجى جثمان أحمد سليم عطية، رائد شرطة، 27 سنة الغربية ومحمد صلاح سعد، 26 سنة، من محافظة البحيرة،

كما استقبلت المستشفى 6 مصابين فى نفس الحادث وهم محسن محمد صالح، 35 سنة، من زفتى بمحافظة الغربية، وأحمد محمود ناجي، 23 سنة، من الإسكندرية، ومحمود عبد اللطيف، 18 سنة، من دمنهور، وأحمد عبد القادر فؤاد، 18 سنة، من دمنهور، بالإضافة إلى محمد حسن إبراهيم، 24 سنة، من العجمي، وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب صقر، 43 سنة.

بلاغ بالحادث

كانت شرطة النجدة وغرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ