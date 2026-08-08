إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية – مطروح

أُصيب 5 أشخاص، ، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق الإسكندرية مطروح، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطري الإسكندرية مطروح الساحلى وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين اشتباه بكسور في العمود الفقري والفقرة العنقية، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابات في الرأس والوجه والصدر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.