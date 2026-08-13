"الصحة" تتابع الحالة الصحية لمصابي حادث مول بالقاهرة الجديدة

تتابع وزارة الصحة والسكان، من خلال فرقها الطبية المعنية وهيئة الإسعاف المصرية، والغرفة المركزية للأزمات والطوارئ، بديوان عام الوزارة، تداعيات الحادث الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا بشارع جمال عبدالناصر في الحي الثالث بالقاهرة الجديدة، مساء اليوم الخميس، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، فى بيان صادر مساء اليوم، أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث وجارٍ تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية.

‎وفيما يتعلق بالوفيات، تقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر حالات الوفاة الثلاث، الذي أسفر الحادث عن مصرعهم.

‎وتؤكد الوزارة استمرار متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديث البيانات أولًا بأول وفقًا للمعلومات الواردة من غرفة الطوارئ المركزية والإدارة المركزية للرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف المصرية والجهات الطبية المختصة.