الأوقاف تعلن موعد المقابلات للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام (١٤٤٨هـ / ٢٠٢٧م)

تعلن وزارة الأوقاف موعد المقابلات الأولية بالمديريات الإقليمية للمتقدمين لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام ١٤٤٨هـ / ٢٠٢٧م، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين المسكنين على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف، ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات، ولم توقع عليهم أي عقوبة أو جزاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكذلك الواعظات المعتمدات بالوزارة اللاتي أثبتن ذلك عند التقديم.

ويشترط في المتقدم أو المتقدمة ما يأتي:

١. اجتياز اختبارات القرآن الكريم حفظًا وأداءً، وفقه الحج، من خلال الاختبارات التحريرية والشفوية التي تعقدها الوزارة، نظرًا إلى أن مهمة المرافقين تتمثل في التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.

٢. ألا يكون قد سبق له مرافقة بعثة الحج من خلال وزارة الأوقاف.

٣. ألا يزيد عمر المتقدم على خمسة وخمسين عامًا وقت نشر الإعلان.

موعد المقابلات للمتقدمين لبعثة الحج

وتبدأ المقابلات الأولية يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢٦م، وتستمر وفقًا لأعداد المتقدمين بكل مديرية، على أن تُرسل نتائج المقابلات إلى مكتب مساعد الأستاذ الدكتور الوزير لشئون الامتحانات في موعد أقصاه الأربعاء الموافق ١٩ / ٨ / ٢٠٢٦م.

وسيكون الاختبار في:

• القرآن الكريم حفظًا وأداءً.

• فقه الحج.

ولن يُسمح بدخول المقابلة إلا بإحضار:

• صورة من بطاقة الرقم القومي مدونًا بها الوظيفة، مع الأصل للاطلاع.

• صورة من المؤهل الدراسي.

• صورة من المؤهل الأعلى (إن وجد)، مع الأصل للاطلاع.

وتؤكد الوزارة على المديريات ضرورة التحقق من انطباق جميع شروط الإعلان على المتقدمين، واستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط.

كما تُنبه الوزارة إلى أن المتقدمين من الديوان العام ستكون مقابلاتهم بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك وفق الجدول المرفق الذي يوضح مواعيد المقابلات بكل مديرية.