هجوم عنيف من رئيس الاتحاد الأسيوي على إنفانتينو



هاجم سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” بشأن تصريحاته لبيع حصص في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال سلمان بن إبراهيم في بيان رسمي اليوم الخميس: عدم إشراك الاتحادات القارية في مناقشة قرار بهذا الحجم يمثل تجاوزًا واضحًا ويقوض مبادئ التشاور والشراكة التي تقوم عليها إدارة كرة القدم العالمية.

وتابع: كرة القدم ليست سلعة تجارية فقط، بل هي منظومة متكاملة تعتمد على التوازن بين الجانب الرياضي والتنموي والاجتماعي، وأي قرار يمس جوهر المسابقات الكبرى يجب أن يتم عبر حوار مفتوح مع كل الأطراف.