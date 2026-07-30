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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يواجه خورفكان الإماراتي اليوم في أولى ودياته بمعسكر تركيا

نادي زد
نادي زد
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

يلتقي نادي زد إف سي، مع نادي خورفكان الإماراتي، الساعة الخامسة مساء اليوم، في أولى ودياته بمعسكر إعداد الموسم الجديد المقام في تركيا.

وانطلق معسكر نادي زد، استعدادًا لبدء الموسم الكروي الجديد، وسط أجواء حماسية، وتفاؤل كبير، مع أول مشاركة للفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ممثلًا لمصر، رفقة النادي الأهلي، في نسخة استثنائية من البطولة، تشهد مشاركة أندية إفريقية عريقة، أبرزها الرجاء والجيش الملكي المغربيين، واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين، والصفاقسي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

واختار الكابتن محمد شوقي المدير الفني لنادي زد ٢٩ لاعبًا لمعسكر تركيا، الذي تنظمه سيكسياردز، ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية مع أندية خورفكان الإماراتي، والمحرق البحريني، والسالمية الكويتي، ويختتمها بمواجهة كوجالي سبور التركي، قبل العودة للقاهرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد يوم ٢٠ أغسطس المقبل.

وأعرب النائب سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، عن خالص تقديره لمعالي السفير "صالح موطلو شن"، على التسهيلات الكبيرة التي قدمها لإنجاح المعسكر، كما أشاد بالجهد الكبير الذي قامت به سيكسياردز لتوفير كل الأمور اللوجيستية الخاصة بمعسكر الإعداد، وتوفير ٤ مباريات قوية مع أندية عريقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي زد أن المعسكر يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، في إطار رؤية النادي لتقديم موسم استثنائي، مع مشاركة الفريق في الكونفدرالية الأفريقية، بشكل يواكب طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني، ويعزز من فرص المنافسة على مختلف البطولات.

نادي زد إف سي نادي زد خورفكان الإماراتي النادي الأهلي الكونفدرالية

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