خالد الغندور: رئيسا زد والمصري يستحقان لقب “أفضل رئيس نادي في مصر”

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالإنجازات التي حققها ناديا زد والمصري خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن رئيسي الناديين يستحقان لقب "أفضل رئيس نادي في مصر".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "اعتقد رئيس نادي زد اللي تأهل لاول مرة في التاريخ للكونفدرالية او النادي المصري اللي فاز بكأس العاصمة كان ممكن واحد فيهم يكون افضل رئيس نادي في مصر من دير جيست".



ويأتي ذلك بعد تأهل نادي زد لأول مرة في تاريخه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما فوز النادي المصري بلقب كأس العاصمة، في إنجاز جديد يضاف لتاريخ النادي البورسعيدي.