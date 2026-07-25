خالد الغندور : بلاش أفورة مع حمزة

انتقد الإعلامي خالد الغندور حالة التناقض في تناول بعض المواقع الإخبارية لخبر تسجيل اللاعب المصري حمزة عبد الكريم هدفًا مع برشلونة، مؤكدًا أن غياب الدقة والمصداقية أصبح أمرًا لافتًا في تغطية مثل هذه الأخبار.

حمزة عبد الكريم

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “سبحان الله، المواقع كتبت إن حمزة جاب هدف لبرشلونة ونقلت من موقع، ونفس المواقع نفت إنه جاب هدف مع برشلونة. هي فين تحري الدقة والمصداقية؟ هي إحراز هدف في ماتش ودي أصبح صعب التأكد منه وصعب تصويره؟ يا جماعة كفاية أفورة وربنا مع حمزة.”

وجاء تعليق الغندور في ظل الجدل الذي أثير حول مشاركة حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول لبرشلونة خلال مباراة ودية، بعدما تداولت بعض المنصات خبر تسجيله هدفًا، قبل أن تنشر منصات أخرى نفيًا لذلك، بينما أفادت تقارير حديثة بأن اللاعب سجل بالفعل خلال اللقاء الودي.