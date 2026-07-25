قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين ترفع أعلى مستوى للتحذير من الإعصار «نول» قبيل وصوله سواحل جوانجدونج
مشروع التماسيح يثير عاصفة في إسرائيل.. انتقادات لـ بن غفير بسبب إنفاق الملايين
مايكروسوفت توضح سبب العطل الفني المفاجئ الذي ضرب خدمات Microsoft 365
مصر والسعودية تطالبات بوقف الأعمال العسكرية فورا وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية
شاهد.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ذوي البصائر والدمج بالشهادة الثانوية الأزهرية
استقالة وزير التعليم الهندي تنهي اعتصامات «حركة الصراصير»
القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني: سيطرنا مع الجيش على مدينة بارا
إنقاذ 29 شخصًا من سفينة صيد فيتنامية و33 آخرين في انتظار الإنقاذ
الثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أحلم بأن أصبح عضو هيئة تدريس
مستشفى عيون جامعة المنيا تنقذ بصر طفل من صنارة صيد
فرنسا تعزز جبهة مكافحة حرائق الغابات بـ 500 عسكري إضافي وسط تصاعد غير مسبوق للكارثة
الاستخبارات الألمانية تحذر من انتشار جماعات يمينية متطرفة تستهدف الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تل أبيب تمهد للإعدام.. محاكمات استثنائية لأسرى 7 أكتوبر تثير عاصفة من الجدل

محاكمات استثنائية لأسرى 7 أكتوبر تثير عاصفة من الجدل
محاكمات استثنائية لأسرى 7 أكتوبر تثير عاصفة من الجدل
فرناس حفظي

تواجه إسرائيل موجة من الانتقادات القانونية والحقوقية مع اقترابها من تنفيذ قانون خاص لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، وسط تحذيرات من أن الإجراءات المقترحة قد تتحول إلى محاكمات استثنائية تفتقر إلى ضمانات العدالة، وتُستخدم كأداة للانتقام أكثر من كونها وسيلة لتحقيق العدالة.

وبموجب القانون الذي أقره الكنيست، تعتزم إسرائيل إنشاء محكمة عسكرية خاصة في منطقة عطروت بالقدس لمحاكمة مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تضم أكثر من 60 قاضيا، وتُعقد جلساتها في تسع قاعات متزامنة لتسريع الفصل في القضايا.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 400 متهم سيمثلون أمام المحكمة في المرحلة الأولى، مع احتمال ارتفاع العدد إلى ما بين 750 و800 متهم مع استمرار التحقيقات.

كما تتوقع السلطات الإسرائيلية الاستماع إلى شهادات ما بين 10 و12 ألفًا من الناجين وأسر الضحايا، فيما قد تستغرق المحاكمات سنوات، إذ تشير التقديرات إلى أن أولى الجلسات لن تبدأ قبل نحو عام ونصف، بينما قد يستغرق إصدار الأحكام النهائية ما بين سبعة وعشرة أعوام.

ورغم تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن الهدف من القانون هو محاسبة المسؤولين عن الهجوم، فإن خبراء قانونيين داخل إسرائيل حذروا من أن إنشاء محكمة عسكرية بدلًا من محكمة مدنية قد يضعف مصداقية الإجراءات القضائية أمام المجتمع الدولي، خاصة أن الجيش سيكون طرفًا في النزاع وفي الوقت نفسه الجهة المشرفة على المحكمة.

وقال البروفيسور يوآف سابير، المدافع العام الإسرائيلي السابق، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في محاكمة المتهمين، وإنما في ضمان أن تكون المحاكمات عادلة وتحافظ على شرعيتها القانونية والدولية، محذرًا من أن أي تجاوز لمبادئ العدالة أو حقوق الدفاع سيقوض صورة إسرائيل أمام العالم.

ويثير القانون أيضًا جدلًا واسعًا بسبب منحه المحكمة صلاحية تجاوز بعض قواعد الإثبات والإجراءات القانونية إذا رأت أن ذلك يخدم "كشف الحقيقة"، وهو ما اعتبره قانونيون مدخلًا قد يمس بحقوق المتهمين ويضعف معايير المحاكمة العادلة.


وتبرز عقوبة الإعدام باعتبارها أكثر بنود القانون إثارة للجدل، إذ يتيح التشريع توجيه اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام استنادًا إلى قوانين إسرائيلية تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

 ويحذر معارضو القانون من أن اللجوء إلى هذه العقوبة سيحوّل المحاكمات إلى "محاكمات انتقامية"، ويعرض إسرائيل لانتقادات دولية واسعة، خاصة أن غالبية الدول الأوروبية ترفض عقوبة الإعدام وتعتبرها مخالفة للمعايير الحديثة لحقوق الإنسان.


وفي المقابل، يدافع رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، عن القانون، معتبرًا أن معاقبة المتهمين واجب أخلاقي، وأن السماح لهم بالبقاء على قيد الحياة أو الإفراج عنهم مستقبلًا في صفقات تبادل يمثل إخفاقًا في تحقيق العدالة، كما أكد أن طريقة تنفيذ أي حكم بالإعدام ليست القضية الأساسية، بل ضمان عدم إفلات المتهمين من العقاب.

وبينما تواصل إسرائيل استكمال الترتيبات القانونية واللوجستية لبدء هذه المحاكمات، يبقى الجدل قائمًا بشأن مدى توافقها مع القانون الدولي، في ظل تحذيرات من أن أي إخلال بمعايير المحاكمة العادلة قد يحولها من محاكمات جنائية إلى قضية جديدة تضع إسرائيل تحت مزيد من الضغوط والانتقادات الدولية.

الانتقادات القانونية والحقوقية محاكمة الفلسطينيين هجوم السابع من أكتوبر محاكمات استثنائية إسرائيل الأسرى الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

الأهلي

مهيب عبد الهادي: الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بعد قرارات تطوير الكرة المصرية

منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا

مصر تهزم تونس 3-0 وتواصل التقدم في بطولة أفريقيا لناشئات الطائرة

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف حتى 2031

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد