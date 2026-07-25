الإمام الأكبر يهنئ الأولى على الأدبي بالثانوية الأزهرية.. والأخيرة: ممكن أعرف أختي التوأم جابت كام؟

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 585 درجة، بنسبة 99.15٪.

وقال شيخ الأزهر في فيديو منشور على صفحة الأزهر الرسمية على فيس بوك: شكرا ليكي وشكرا للوالدة، وقاطعته قائلة: ممكن تعرف أختي التوأم جابت كام؟ اسمها سلمى في القسم العلمي.

كما أخبرها شيخ الأزهر بنتيجة شقيقتها التوأم في الثانوية الأزهرية قائلا: سلمى جابت 96.7% وكل الكليات مفتوحة أمامها.

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

أعلن الأزهر الشريف أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، والتي شهدت تفوق واضح للفتيات حيث حصلن على المراكز الثلاثة الأولى في أوائل الثانوية الأزهرية.

وحصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 585 درجة، بنسبة 99.15٪.

وجاءت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، الطالبة بمعهد فتيات الصادق الأمين، بمنطقة الإسكندرية، في المركز الثاني، بمجموع 581 درجة، بنسبة 98.47٪، فيما حصلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، الطالبة بمعهد فتيات إدفينا، بمنطقة البحيرة، على المركز الثالث، بمجموع 580 درجة، بنسبة 98.31٪.

وجدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف، كان قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبصاحبي المركز الأول في فئة ذوي البصائر والدمج؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهدٍ ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.