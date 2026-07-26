بيرموا فلوسهم في الأرض.. خالد الغندور يثير غضب الجماهير بمنشور صادم

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بعدما نشر رسالة انتقد خلالها طريقة تعامل بعض الأندية مع ملفات المستحقات المالية، وهو ما دفع عددًا من جماهير الأهلي للتفاعل مع منشوره وانتقاده، معتبرين أن حديثه موجه إلى القلعة الحمراء.

وكتب الغندور عبر حسابه: "ما هو الفرق بين نادي يتعاقد مع لاعبين ويرحلوا دون تسوية ليدفع النادي لهم ملايين من الدولارات يعني بيرمي فلوسه في الأرض، وبين نادي ملتزم بدفع كل مليم للاعبيه وحتى اللي بيرحلوا لأندية أخرى يعني بيرمي فلوسه في الأرض برضه دون استفادة فعلية للنادي؟ والفرق هو إيقاف قيد".

وأضاف: "أنا بدفع 5 مليون دولار بأمر المحكمة، وأنا بدفع 6 مليون دولار للاعبين مش مقيدين عندي ومقيدين في أندية أخرى منها اللي بتلعب ضدي في بطولة، وكده أنا مش برمي فلوسي في الأرض، وكده إدارة فاشلة وكده إدارة ناجحة".

ولم يذكر الغندور اسم أي نادٍ بشكل مباشر في منشوره، إلا أن عددًا كبيرًا من المتابعين ربطوا حديثه بالأهلي والزمالك، ليتحول المنشور إلى ساحة من الجدل بين جماهير الناديين، وسط تباين في الآراء حول المقصود من رسالته.