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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: ملف المستثمرين في الزمالك أُغلق.. والأولوية لصرف مستحقات اللاعبين وبدء الإعداد

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد الإعلامي أحمد جلال أن ملف المستثمرين في نادي الزمالك تم إغلاقه خلال الأسبوع الماضي، ولم يعد مطروحًا على طاولة النقاش، نافيًا صحة ما يتردد بشأن بيع النادي أو أصوله.

وكتب أحمد جلال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الجدل المثار حول المدرب المحتمل يانيك رازوفيتش ومعتمد جمال لا يعدو كونه محاولة لإلهاء جماهير الزمالك عن الأزمة الحقيقية، والمتمثلة في تأخر عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات وعدم انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح أن إدارة الكرة داخل الزمالك تركز في الوقت الحالي على تنفيذ الوعود التي قطعها رئيس النادي حسين لبيب، والخاصة بصرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، تمهيدًا لاستئناف التدريبات وبدء معسكر الإعداد الذي تأخر لفترة طويلة.

وأضاف أن ملف شركة الكرة خرج من حسابات المدير الرياضي جون إدوارد خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه إذا كان مجلس إدارة الزمالك يرغب بالفعل في حسم هذا الملف، لكان قد بادر بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرار.

وأشار جلال إلى أن تأخر انعقاد الجمعية العمومية يعني عمليًا عدم حسم ملف شركة الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما سيؤدي إلى استكمال إجراءات تأسيسها خلال الموسم، وهو أمر يجعل من الصعب دخول أي مستثمرين للمساهمة في الشركة بعد بدء المنافسات، في ظل عدم مشاركتهم في رسم سياسات الفريق منذ البداية.

واختتم أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تأجيل تأسيس شركة الكرة إلى الموسم المقبل، متسائلًا عن موعد حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية، وموعد انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، وكذلك توقيت الإعلان عن المدير الفني الجديد، خاصة مع اقتراب انطلاق الدوري في 20 أغسطس.

الإعلامي أحمد جلال أحمد جلال نادي الزمالك الزمالك يانيك رازوفيتش معتمد جمال

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