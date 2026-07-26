صحيفة سعودية : محمد الخريجي لن يستثمر في شركة الكرة بالزمالك

أكدت صحيفة الوئام السعودية أن رجل الأعمال محمد الخريجي لن يكون متواجدًا في شركة الكرة بنادي الزمالك المصري خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفه أن الخريجي سيستمر في استثماراته بأوروبا خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أزمة الفارس الأبيض حول انشاء شركة الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق السيد : أرى أن هناك عدد من أعضاء مجلس الإدارة معترضين على النسب، وجون إدوارد هو الذي يدير الكرة، ومجلس الإدارة ليس له دور، وفي النهاية هناك إدارة منتخبة من الجمعية العمومية

وواصل: أريد إنشاء شركة كرة لنادي الزمالك، ولابد أن تكون نسبة النادي هي الأعلى بكل تأكيد، ولا مانع أن يدير المستثمرين الشركة، ومن يديرون حاليا في إدارة الكرة بقيادة جون إدوارد حصلوا على الحرية كاملة في الإدارة.