طارق السيد: أزمة شركة الكرة تتمثل في هوية المستحوذ على النسبة الأعلى

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أزمة الفارس الأبيض حول انشاء شركة الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق السيد : أرى أن هناك عدد من أعضاء مجلس الإدارة معترضين على النسب، وجون إدوارد هو الذي يدير الكرة، ومجلس الإدارة ليس له دور، وفي النهاية هناك إدارة منتخبة من الجمعية العمومية

وواصل: أريد إنشاء شركة كرة لنادي الزمالك، ولابد أن تكون نسبة النادي هي الأعلى بكل تأكيد، ولا مانع أن يدير المستثمرين الشركة، ومن يديرون حاليا في إدارة الكرة بقيادة جون إدوارد حصلوا على الحرية كاملة في الإدارة.

وأضاف :معتمد جمال اسم كبير والمفروض أن يكمل مسيرته بشكل طبيعي، ولكن جون إدوارد اتخذ القرار برحيله، وفي النهاية له مطلق الحرية في ذلك.

وأكمل : الموضوع في النادي يتلخص في فكرة الاستحواذ على فريق الكرة، والزمالك ملك لجماهيره، لا يجب أن يستحوذ على فريق الكرة ملك للنادي وتاريخه.

وأشار طارق السيد إلى أن موقف حسين لبيب واضح في ضرورة الاحتفاظ بحقوق النادي،وكان موجود في الإمارات مؤخرا، إذا هناك أمور تحدث في بعض الملفات الخاصة بشركة الكرة.

وتابع :هل سيظل فريق الكرة 15 يوم بدون تدريب، الفريق مقبل على منافسات قوية محليا وقاريا، وهناك نقص واضح في اللاعبين في ظل إيقاف القيد والاستغناء عن حسام عبدالمجيد فكيف لا يتم عمل فترة اعداد جيدة

وواصل : رسالتي لمسئولي الزمالك، يجب أن يبدأ الفريق تدريباته فورا، ورسالتي لجون إدوارد بضرورة استكمال المشوار، من الممكن أن يقود إبراهيم صلاح فترة الاعداد، ولن يرفض أي لاعب النزول للتدريبات بسبب موضوع المستحقات المتأخرة.