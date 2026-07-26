وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات مع سرعة إزالة أي معوقات والالتزام بالجداول الزمنية؛ تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الإسكان لموقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات، هي “المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسماعيلية، وبورسعيد ودمياط”؛ لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أية معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسئولو الهيئة بالمشروعات.

ففي بورسعيد، تفقد المهندس ناجح عبد الرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، وعدد من مسئولي الهيئة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، والتي شملت متابعة محطة معالجة تونا الجبل بطاقة 20/30 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 12 قرية بمركز ملوي، بجانب محطة رفع صرف صحي البراجيل، ومحطة رفع قصر هور.

كما تضمنت متابعة محطة معالجة شارونة بطاقة 10/15 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 7 قرى بمركز مغاغة، بالإضافة إلى محطة رفع شارونة الرئيسية، ومحطة رفع شارونة الفرعية، ومحطة رفع جزيرة شارونة.

وفي أسيوط، تم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها محطة معالجة دشلوط بطاقة 20/30 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 14 قرية بمركز ديروط، إلى جانب متابعة موقف محطات الرفع (البوستر) بمناطق دشلوط، وعواجا، وبني عدي، والسهريج، بمركزي ديروط ومنفلوط.

وفي قنا، تفقد رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جنوب الصعيد بالهيئة المهندس يوسف حلمي يوسف وعدد من مسئولي الهيئة، مشروعات الخطة الاستثمارية، والتي شملت مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية خزام (محطات الرفع ومحطة المعالجة)، ومشروعات الصرف الصحي بقرى الحمر، والجعافرة، والسمطا بحري، وفاو قبلي، وفاو غرب والعطيات.

كما تمت متابعة المشروعات المنتهية بمركز دشنا، حيث دخلت الخدمة محطتا رفع أبو مناع بحري وأبو مناع شرق، إلى جانب مراجعة موقف مشروعات الشبكات المستجدة بمدينة دشنا وأبوتشت، ومحطة معالجة دشنا، ومشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي بمدينة الوقف.

وشملت المتابعة أيضًا مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة قرى الحبيلات، والزرايب، والأميرية، والمحارزة، وقصير بخانس، مع التنسيق لسرعة دخول المشروعات المنتهية الخدمة.

وفي سوهاج، تفقد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع للهيئة بالمحافظة المهندس أحمد حسن إبراهيم مشروعات الصرف الصحي بقريتي أولاد إسماعيل وبناويط بمركز المراغة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمراجعة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال.

وفي الإسماعيلية، تفقد رئيس الإدارة المركزية لمشروعات بحري شرق بالهيئة المهندس عصام عبدالحميد مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة ومنها توسعات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، وخط الطرد الخاص بها، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي فايد بطاقة 35 ألف متر مكعب/يوم.

وفي بورسعيد، تضمنت الجولات كذلك متابعة مشروعات الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، حيث تم تفقد محطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم، وتوسعات محطة الكاب.

وفي دمياط، شملت الجولات متابعة ثلاث محطات معالجة، هي: كفر سليمان البحري بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم، وأم الرزق بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم، وكفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم.