اعلامي: جون إدوارد أبلغ مجلس الزمالك رفض اللاعبين نزول التدريبات قبل الحصول على المستحقات

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك أبلغ ادارة النادي بمطالب اللاعبين بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: جون ادوارد أبلغ مجلس الزمالك، أن لاعبي الزمالك يرفضون النزول إلى التدريبات قبل الحصول على مستحقات الموسم الماضي و25% من الموسم الجديد

وأضاف: هناك أزمات عديدة تواجه نادي الزمالك قبل بداية الموسم الجديد، وإنشاء شركة كرة القدم توقف مؤقتًا لحين تواجد مستثمرين جدد



وتابع: هناك خلافات بين أعضاء مجلس الزمالك بسبب شركة الكرة، والزمالك يبحث حاليا عن مستثمرين جدد لشركة الكرة من اجل الحصول على حصة مالية اقل من حصة الزمالك الأساسية من شركة الكرة وهو ما قد يكون عائق



وأضاف: وارد أن يستمر معتمد جمال في تدريب الزمالك في الموسم الجديد، والاتفاق مع مدير فني أجنبي لم ينته بسبب الأمور المادية، وأخشى أن يقع الزمالك في نفس أزمات السنوات الماضية في الموسم الجديد من تراكم مديونيات وعدم قدرة على دفع رواتب المدرب الاجنبي حال التعاقد معه، بالإضافة إلى رواتب اللاعبين الأجانب