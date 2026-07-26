طريقة عمل ميلك شيك التمر والمكسرات.. مشروب غني بالطاقة

يعد ميلك شيك التمر والمكسرات من المشروبات الصحية التي تمنح الجسم دفعة من الطاقة، إذ يجمع بين حلاوة التمر الطبيعية وقيمة الموز الغذائية، إلى جانب الدهون الصحية والبروتين الموجودين في اللوز، ما يجعله خيارًا مثاليًا للإفطار أو كسناك مشبع بعد التمرين.

مكونات ميلك شيك التمر والمكسرات

2 كوب حليب بارد.

6 حبات تمر منزوع النوى.

ثمرة موز ناضجة.

10 حبات لوز.

ملعقة كبيرة شوفان (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

مكعبات ثلج حسب الرغبة.



طريقة عمل ميلك شيك التمر والمكسرات

1. انقعي التمر في قليل من الحليب الدافئ لمدة 10 دقائق إذا كان جافًا.



2. ضعي الحليب والتمر والموز واللوز والشوفان والقرفة في الخلاط.



3. اخفقي المكونات لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريميًا.



4. أضيفي مكعبات الثلج واخفقي مرة أخرى.



5. اسكبي الميلك شيك في أكواب التقديم وزيني الوجه بشرائح اللوز أو رشة قرفة.

نصائح للحصول على أفضل مذاق

استخدمي موزًا ناضجًا لإضفاء حلاوة طبيعية دون الحاجة إلى السكر.

يمكن استبدال الحليب العادي بحليب اللوز أو الشوفان للحصول على نسخة نباتية.

أضيفي ملعقة صغيرة من زبدة اللوز أو الفول السوداني لمزيد من القوام والطاقة.

يُفضل تقديم المشروب فور تحضيره للاستمتاع بطعمه وقيمته الغذائية.