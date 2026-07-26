ذكريات البابا شنودة الثالث تتصدر لقاء الأنبا موسى والأنبا يؤانس

استقبل نيافة الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وكل بلاد المهجر، اليوم الأحد، نيافة الأنبا يؤانس، مطران إيبارشية أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، وذلك بدير الشماسة فيبي بمدينة العبور.

وشهد اللقاء أجواءً أخوية اتسمت بالمحبة والتقدير المتبادل، حيث تبادل نيافتاهما الأحاديث والذكريات التي جمعتهما مع قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، مستعيدين عددًا من المواقف واللمحات التي تركت أثرًا في مسيرة الخدمة الكنسية.

يأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين آباء الكنيسة، والتي تعكس روح الوحدة والتواصل بين مختلف الإيبارشيات والخدمات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.